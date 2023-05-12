公園有蛇出沒 藍議員硬是與蛇對望5分鐘不敢動

國民黨高市議員李雅靜12日前往議會參加農林部門質詢，她提及日前多次在公園內發現蛇類現身，讓許多人相當恐慌，希望高市府農業局加強公共場域巡檢，接獲通報時也給予正確觀念，切勿誤導民眾，否則民眾或小孩不慎被攻擊，恐會造成嚴重後果。

李雅靜表示，她先前多次在五甲公園發現蛇的蹤影，有一次她嚇到不敢動，就跟蛇對望超過5分鐘，並提醒在公園內運動的民眾遠離該處，當時她致電通報消防局處理，消防人員到場後竟發現那隻蛇長達約2公尺，當時夜晚視線不佳，蛇類在公園內亂竄，真的非常危險。

國民黨高市議員李雅靜12日前往議會參加農林部門質詢，她提及日前多次在公園內發現蛇類現身，讓許多人相當恐慌，希望高市府農業局加強公共場域巡檢。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

國民黨高市議員李雅靜12日前往議會參加農林部門質詢，她提及日前多次在公園內發現蛇類現身，讓許多人相當恐慌，希望高市府農業局加強公共場域巡檢。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

國民黨高市議員李雅靜12日前往議會參加農林部門質詢，她提及日前多次發現蛇類現身，讓許多人相當恐慌，希望高市府農業局加強公共場域巡檢。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

李雅靜質疑，抓蛇、抓動物是農業局的業務一環，但民眾通報管道卻不暢通，民眾好不容易打通電話詢問或希望協助處理，就代表大家非常擔心、驚恐，農業局竟然跟民眾講說「遇到蛇不要理牠，就放任牠們與大自然共處就好」，這讓她相當懊惱，難道民眾看到蛇都不怕嗎？

李雅靜呼籲，大家都尊重大自然，但跟人身安全有關係的事情就千萬不要輕忽，也不要隨便回答民眾現場如何處理，她當下可以放蛇走，但公園內有許多小孩、年長者在運動，若運動中的民眾或小孩不慎被攻擊，恐會造成嚴重後果，希望農業局重視這項問題。

李雅靜指出，因為高雄有許多綠地，現在的氣候又逐漸炎熱，蛇類或其他爬蟲類經常出沒，希望農業局加強巡檢，把在公園內或是其他公共區域出沒的具危險性動物移除，降低民眾被危險動物攻擊的機會。

高市府農業局長張清榮表示，針對民眾通報後相關人員以不專業的回覆答應處置方式，以及通報管道不夠充足的部份，他們會執行內部檢討並改善。依照抓蛇的相關規定，民眾通報後15分鐘內要回話當事人，1小時內必須派員到場處置，若沒照規範程序執行，將會受罰，後續也會加強巡檢，避免動物攻擊民眾。