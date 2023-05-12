嘉義律師公會今天發布聲明。（嘉義律師公會提供／廖素慧嘉市傳真）

中捷公安意外喪命的靜宜大學助理教授林淑雅，大體已停靈在嘉義市立殯儀館，嘉義律師公會今天發布聲明表示，林教授生前致力於社會關懷事務，貢獻良多，公會將全力協助家屬追究此事件的法律責任，對興富發建設公司、中捷等可能涉案單位提出民事、刑事及國家賠償訴訟。

嘉義律師公會代表陳澤嘉律師指出，林淑雅教授生前長期關注弱勢人權、原住民人權、國際人權等社會公共事務，意外殞命，令各界非常不捨，目前已移靈回嘉，家屬在嘉義市立館旁的「僐願館」2樓設靈堂，供各界追思。

陳澤嘉表示，林淑雅的父親林勝木曾任台南 高等法院法官，退休後曾任嘉義律師公會第28屆理事長，因而林淑雅與律師公會常有互動，情誼深厚，嘉義律師公會將全力協助家屬處理後事及追究一切法律責任。

嘉義律師公會聲明還疾呼，近年來台鐵、高鐵、捷運、客運、公車等大眾運輸意外頻傳，導致嚴重傷亡，相關部門應通盤檢討工程及交通安全網絡。