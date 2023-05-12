屏東基督教醫院乳房醫學中心選在母親節前夕開幕啟用，跨團隊提供乳癌篩檢、微創良性腫瘤切除、乳癌微創切除及重建、術中放射治療、乳癌術後輔助性治療、個案管理追蹤等服務，專屬的就醫空間也更具隱密性、安全性，讓婦女朋友感受到歸屬感。

依據世界衛生組織國際癌症研究機構統計，乳腺癌已取代肺癌成為全球最常診斷出的癌症。國健署癌症登記報告也顯示，台灣乳癌發生率從2000年每10萬人口39.6人，飆升到2020年每10萬人口82.1人，20年來足足成長了兩倍。

屏基醫務副院長劉思源表示，婦女因為害羞，面對乳房疾患，總有些諱疾忌醫；或逕自尋求民間偏方延誤治療時機。為提供更友善看診空間及治療環境，屏基花了半年時間規畫乳房醫學中心，獨立專屬候診區與其他就醫科別區隔。

提供友善就醫環境，屏基乳房醫學中心開幕啟用。(林和生攝)

且附設乳房超音波室、門診化療區，每個診間也都配置乳房超音波儀器，盡可能在看診當日完成超音波檢查，免去民眾等待檢查結果期間的恐懼、壓力與來回就醫的困擾。同時與高雄長庚、維馨乳房專科醫院合作，共有6位乳房外科醫師駐診。

屏基乳房外科主治醫師李靜枝指出，屏基從2007年開始進行乳癌個案管理追蹤，總收案人數1189人，尤其這3年新診斷乳癌人數就達344人，顯見屏東婦女的醫療需求。

病人經過切片檢查確立為惡性腫瘤後，醫師會依癌期、腫瘤位置、淋巴結是否腫大等狀況量身訂做治療方案，與病人討論是否開刀、化療、輔助性治療、復健，個案管理師也會在每個治療階段給予衛教，提醒注意事項。

李靜枝強調，雖然乳癌發生率高，但治癒率也高，早期乳癌治癒率達9成以上，婦女只要定期接受乳房攝影檢查，早期發現、早期治療、定期追蹤，其實乳癌並不可怕。