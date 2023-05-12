高雄市旗山區華山資通電軍營區今天中午發生謝姓巡檢技士遭電擊昏迷意外事故， 資通電指揮部表示，資通三大隊今日由廠商（雄立大電力顧問有限公司）進行上半年例行巡檢期間，一名謝姓技師初判因觸電造成昏迷，經營區發現立即實施急救，並轉送高雄義大醫院治療中，目前生命跡象穩定。

資通電軍指揮部強調，將盡力協助廠商救護醫療事宜，後續將編組專案小組調查事故原因，另要求各單位持恆強化工安要求，以避免類似案件再次發生。