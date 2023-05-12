《玩命關頭X》劇照，圖中為男主角馮迪索。（環球影業提供）

環球影業將於17日推出眾所期待的《玩命關頭X》，為了感謝全台影迷對《玩命關頭》電影系列23年來的熱情支持，這次特別南下在上映前於高雄夢時代舉辦超大型車聚暨上映前暖身派對，出席藝人邀請到從《玩命關頭》第一集到第十集都有參與宣傳活動的張兆志來擔任主持人，以及喜歡玩車且本身擁有車隊的姚元浩親臨現場助陣，本來請來「王美」王思佳出席映前派對，但因日前的「假包」風波延燒不斷，她最後以：「不想模糊焦點」婉拒出席。

此次映前派對吸引超過三百台以上酷炫勁車前來集結造勢，並號召了64台黑、白兩色的車子精心設計排出羅馬數字“X”（10），更於全台找到10台總價值上千萬《玩命關頭》電影系列出現過的經典車款，同框出席這場盛會，堪稱車界最熱門話題，活動一大亮點。

活動至晚間會播出《玩命關頭5》，帶你搶先回顧並了解這次《玩命關頭X》終極大反派的神祕來歷，高雄的鄉親們現在就準備好你的野餐墊、小板凳，相揪家人和朋友們一起加入這場超大型車聚暨上映前暖身派對還有《玩命關頭5》戶外電影院。