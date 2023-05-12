烏克蘭部隊指揮官說大批俄羅斯瓦格納集團（Wagner Group）傭兵落跑

俄羅斯侵略烏克蘭已歷經14個月，分析家不斷質疑，歐洲對基輔的承諾有多強。許多人注意到，德國不乾不脆，拖了好幾個月，才回心轉意，提供基輔坦克。還有人擔心，某些歐洲國家在面臨能源成本節節高升，還有其他經濟壓力下，會減少對烏克蘭的支持，並施壓基輔，和莫斯科談判求和。

《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌11日指出，如今縱使武器和軍援穩定流入烏克蘭，有些評論員仍暗示，俄羅斯總統普丁可能在盤算，歐洲正在動搖，而他可以比基輔的西方夥伴撐得更久。

但如果只看武器和軍援，這類評估忽略了歐洲在烏克蘭所做的全面努力。俄烏戰爭爆發的前12個月，烏克蘭收到的經濟、人道和軍事援助高達1560億美元（近4.8兆台幣），其中美國約提供了一半。

然而，援助和裝備固然重要，但卻不足以說明烏克蘭在戰場上致勝的原因。其中大都取決於烏克蘭部隊的素質和所受到的訓練。就這方面來說，歐洲扮演了要角。例如，2022年時，英國訓練了約1萬名烏克蘭部隊，而美國卻只訓練了約3,100名。

烏克蘭部隊猛攻烏東頓內茨克（Donetsk）巴赫姆特（Bakhmut）的俄軍陣地

自從俄烏戰爭開打以來，除了奧地利外，每個歐盟（EU）國家，甚至是瑞士，都提供了某種致命或非致命的援助和培訓。事實上，早在這次俄羅斯侵略前，加拿大、立陶宛、波蘭、英國和美國，還有十幾個西方國家，都在2014— 2022年間為烏克蘭部隊提供了從戰鬥領導，到作戰規畫等各式作戰技巧訓練和建議。

此外，北約顧問也協助烏克蘭建立符合北約標準的特戰隊，而這一切都值回票價。烏克蘭和俄羅斯2014年併吞克里米亞時雜亂無章、缺乏最新的訓練來反抗截然不同，2022年他們成功阻撓了俄方侵略，也捍衛了國內的許多區域。

他們運用從西方顧問學到的「非常規戰爭」（irregular warfare）戰術，阻止俄軍長驅直入基輔，也運用較傳統的戰術，阻止俄軍攻入烏東。然而，隨著戰爭持續，持續的訓練將變得更重要。烏克蘭需要招募更多新兵，並接受來自西方的先進武器系統的專業訓練。而要提高反攻的勝算，基輔還需要協調大批部隊和火力的專業。