龍潭警分局進行未停讓行人路口大執法，統計至5月11日，共取締相關交通違規831件，其中最大宗的人行道違規停車高達694件。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

龍潭警分局特別透過行動劇演出，宣導交通安全觀念。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

近來台南發生令人難過的交通事故悲劇，行人的安全一再受到威脅，警政署5月1日起配合推動「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，桃園市龍潭警分局除強力取締不守法違規者外，今日也由分局長張鶴瓊率領員警、志工團隊到龍潭鬧區，向民眾宣導正確路口停讓觀念。

龍潭警分局表示，宣導團隊今天一早來到龍潭市中心的小學門前，喊出「路口慢看停、行人停看聽」、「尊重行人、尊重生命」等口號，配合宣導標語、看板，呼籲汽、機車行經路口務必減速慢行，察看左右並暫停禮讓斑馬線上的行人先行，而行人過馬路也要走行人穿越道，並注意號誌確認安全，千萬不要任意穿越馬路。

龍潭警分局特別透過行動劇演出，以員警手持跑車看板行走在人行道上的意向告訴大眾，不論騎乘機車，或是駕駛汽車、跑車、大卡車，都別忘了「下了車你我都是行人」，在道路上多點禮讓，就能讓我們的交通環境更加友善。

龍潭警分局也同步進行未停讓行人路口大執法，統計至5月11日，共取締交通違規831件，其中沒有依規定停讓行人的汽、機車就有118件，最大宗的人行道違規停車更是高達694件，警方、交通單位都一再宣導正確用路觀念，提醒你我一定要跟上停讓行人的正道，以免受罰。