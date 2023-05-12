王思佳先前在節目分享收藏的愛馬仕包，未料卻被質疑是假包，雖然已把包包送去檢驗真偽，卻再度被爆料分享過的香奈兒包也疑似是假貨，沒想到一波未平一波又起，今（12日）又被爆料大學根本沒有畢業，讓她在Instagram發文怒嗆：「謝謝想打擊我的人，連我祖宗十代都想挖」。

王思佳親揭大學未畢業背後原因。 （圖／pinksophia0818 IG）

王思佳才剛陷入假包爭議，沒想到又被爆學歷造假，直指她就讀的文化大學根本沒有畢業，對此，她強調從未營造過高學歷人設欺騙任何人，當初休學就是為了進入演藝圈，還不惜跟家人大吵一架，但也坦言未完成學業是多年來的遺憾，不過好在取而代之的，是更多社會及工作經驗，雖然都是陳年往事，如今都成為人生的一部分。

王思佳指出多年前就有人爆料此事，但當時記者覺得純屬私事，就沒有刻意報導，眼見有人再度拿此事炒作，她表示並不在意被人刻意打擊，並直指爆料者「現在能多插一刀，為何不要呢」，接著撂下狠話：「真心感謝這些想毀滅我的人！能迎戰你們的不是學歷，是勇氣」。

設計師馬毅日前開直播時，拿出品牌官網照片與王思佳的包作款比對，竟直接釣出王思佳本尊，只見她當眾在直播間嗆聲，質疑馬毅影射她拿的包款有問題，更要求對方出來「釘孤枝」，還邀約一同去百貨公司專櫃驗包，由於言行咄咄逼人，逼得馬毅清緒崩潰，在鏡頭前直接淚崩，才讓王思佳就此打住不再追問下去。