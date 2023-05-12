大馬政府表示，雖然全球颳起一陣不景氣的旋風，但今年一整年的經濟成長，可望來到4%至5%之間，要拜國內需求強、就業市場改善，以及持續支撐消費與投資活動所實施的多年政策所賜。同時，不會出現經濟衰退的風險。

馬來西亞政府預估，到今年年底時，勞動市場應該可進入快要充分就業的階段，旅遊產業也逐漸復甦。不過，全球成長較弱以及金融市場震盪，出口減少的話可能會有下行風險。

在未償還貸款以及未到期公司債雙雙成長趨緩之下，馬來西亞民間非金融產業上季的放款只增加4.2%，較2022年第4季的4.7%稍微減少。至於大馬的家庭貸款，尚未償還的部分則增加5.2%，其中以車貸成長性較大。

大馬國幣令吉的走勢方面，雖然美元還是維持強勢，但歐美銀行陸續傳出經營危機，令吉上季還是升值0.1%。放眼未來，馬來西亞央行指出，會持續關注全球金融情勢發展並確保市場有秩序，但不對匯價走勢有特定立場。