台南余姓母女車禍1死1傷慘劇，余男見受傷住院的余妻開刀順利，12日上午告知妻子，女兒已過世的事實，時值母親節前夕，余妻在病床上崩潰哭泣「我要女兒回到身邊」，丈夫哽咽安慰妻子「我們要讓妹妹的犧牲有代價」。

台南母女車禍案件，造成3歲女童當街遭輾斃喪命，母親重傷住院，掀起全台「行人地獄」批評，肇事的成功路與忠義路口每天都有民眾放置鮮花與玩具悼念女童，監察委員12日南下勘查，台南市交通局已著手規畫該路口朝斑馬線內縮與庇護島方向設計。

余男表示，妻子11日開刀順利平安，傷勢逐漸恢復，已5天未見女兒的她，這幾天眼神空洞，似乎心裡早有感應女兒遭遇不測，只是不敢開口詢問，他12日上午向妻子說「我跟你說件事你不要激動」、隨後緩緩道出「妹妹走了」。

余妻聽聞後回應丈夫「你不是說妹妹在等我好起來嗎？」隨後低頭啜泣著說「我想要她回來我身邊」。

正值母親節前夕，余家勢必無法度過溫馨時刻，余男見妻子在病床前崩潰哭泣，內心哽咽難受，只能強打精神安慰妻子「我答應妹妹，我們要讓她的犧牲有代價」。

杜姓孕婦12日未再聯繫余家，余男表示，她有沒有來是看她的心意，不希望對方是被社會輿論逼來上香，這樣沒有意義。

儘管余家已呼籲民眾別再放悼念品，台南市成功路與忠義路口安全島上12日仍有民眾前往放鮮花與玩偶，地方區公所表示已將路口物資收起來轉交家屬，提醒民眾勿再放置。