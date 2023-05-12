阿嬤喜歡住候車亭，習慣附近生活圈，拒絕縣府社會處安置。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

李姓阿嬤蝸居南投市南基醫院的候車亭拒絕安置，因為常有朋友來聊天。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

李姓阿嬤蝸居南投市南基醫院的候車亭，民眾看了相當不捨po網。南投縣社會及勞動處表示，去年3月發現李阿嬤在街頭即展開關懷，其實她有兒、女，但她生活習慣差，又愛喝酒，和家人失和，阿嬤離家住候車亭，由於她拒絕安置，社工只能定時關心，確保生活無虞，也督促她把環境弄乾淨，勿影響人候車權益。

社勞處表示，李姓阿嬤71歲為屏東人，目前戶籍寄放高雄市一處戶政事務所，其兒子在北部工作，她到南投縣和女兒、女婿同住，其女婿要照顧身心障礙女兒已經很辛苦，難以忍受她衛生習慣差又酗酒，經協議，去年3月阿嬤搬出蝸居候車亭。

社勞處說，熱心民眾認為李阿嬤住候車亭很可憐，幫阿嬤租屋並介紹工作，因阿嬤常酗酒後吵鬧，不久又回到候車亭。社工一年來訪視31次，因為阿嬤領有補助，只能給予泡麵、罐頭、餐券等物質資助，並幫她找到台中一處機構可收容，她卻拒絕安置，「她習慣公車亭的生活，常有朋友來聊天」。

阿嬤鍋居候車亭，因為愛喝酒，堆積不少空酒瓶，社工每次造訪，都得督促阿嬤將環境整理乾淨，甚至動手幫忙打掃候車亭，避免影響候車民眾的權益。

社勞處社會救助科長陳建中說，阿嬤清楚表達意願，所以依法無法強制安置，不過他們將會同南投市公所人員前往候車亭，關懷阿嬤有無其他需協助的地方，將持續勸說阿嬤到機構安置，讓阿嬤受到妥善照顧。