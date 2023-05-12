警政署長黃明昭12日下午至刑事局檢視查緝成果，強調不容黑道危害社會治安。(林郁平攝)

近期發生幫派因金錢糾紛相互開槍尋仇，突顯出黑幫招募少年、擁槍自重等問題，警政署聯合台灣高等檢察署自4月26日起至5月5日止，實施今年第3波全國同步掃黑行動專案，警政署長黃明昭12日下午至刑事局檢視查緝成果，表示立法院已三讀通過組織犯罪防制條例修正案，新增「明仁會條款」，處罰黑幫囂張舉辦公開活動等挑釁公權力行為，只要符合相關構成要件，警方將聯合各地檢署依法究辦，不容黑道危害社會治安。

黃明昭在5月4日召開「區域聯防會議」，藉由情資整合、區域聯防、中央支援地方等作為，深化打擊力度，瓦解犯罪結構。以這次打擊竹聯幫旭仁會為例，即由刑事局偵查第二大隊結合北市、新北市、嘉義縣市、南投縣掃黑專責隊長期偵蒐，共執行3波檢肅行動，將會長「瘋狗偉」等25人查緝到案。

警方共動員全國警力1萬3483人，執行治平專案65件，查獲嫌犯390人，其中查獲的幫派分子包括竹聯幫明仁會、弘仁會、旭仁會、靜安會、和堂、信堂、麒麟堂，天道盟正義會、不倒會，四海幫海鐵堂，風飛砂幫風北會、風東會，松聯幫，十三鐵衛幫和其他暴力犯罪組合等重要幹部與成員，並掃蕩幫派犯罪組織所圍事經營與經常活動處所共計3624處，查扣各式槍械63枝、不法金流達1564萬3762元。