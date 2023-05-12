在伊甸的幫助下，兄弟倆都有顯著進步，伊甸也提供入學轉銜服務，協助孩子到合適的學校就讀。照片經家長同意拍攝使用。（伊甸基金會提供／蔡明亘桃園傳真）

伊甸社工鼓勵慢飛天使媽媽小婷（左）重返職場找回自信。（伊甸基金會提供／蔡明亘桃園傳真）

小婷在伊甸的邀請下，協助親子館與早療補助申請的相關工作，嘗試重回職場。（伊甸基金會提供／蔡明亘桃園傳真）

母親節將至，許多民眾想表達對母親的感謝，但對慢飛天使的媽媽們來說，育兒卻是充滿壓力和挑戰，伊甸基金會協助7歲慢飛天使安安銜接復健資源，突破成長關卡，從發展遲緩兒童早期療育畢業，小二上學期開始，就不再是特教生。安安的母親小婷感動說「這是最棒母親節禮物」，小婷也試著重返職場，協助早療補助申請工作，盼用自身經驗幫助其他慢飛家庭走出陰霾。

今年33歲的小婷育有2子，她分享，大兒子安安患有異味性皮膚炎，3歲前沒有口語能力，只能發出「咿呀」聲音，也受外觀影響，個性較內向，再加上皮膚搔癢，間接影響專注力與學習狀況。為照顧孩子，她辭職投入育兒，身旁的人常問他「孩子怎麼生成這樣？」，面對旁人的歧視與不理解，令她相當難過，曾一度感到人生低潮。

小婷表示，她在安安3歲時聯繫伊甸基金會，想了解特教資源與早療服務，伊甸社工隨即安排家訪，協助銜結復健資源，提供專業諮詢服務及親子互動教養建議。後來5歲的小兒子也被發現在語言、認知發展有遲緩情形，伊甸也安排職能治療師訓練弟弟的精細動作，兄弟倆都有顯著進步，伊甸更提供入學轉銜服務，協助孩子們到合適的學校就讀。

「安安小二上學期就不再是特教生了！」小婷興奮地說，簡直不敢相信，這是最棒的母親節禮物。而她也在伊甸的鼓勵與邀請下，嘗試親子館與協助早療補助申請相關工作，並報名社工學分班，期許未來透過自身經驗幫助其他慢飛家庭。

伊甸桃園早療督導陳靜怡說明，伊甸為慢飛家庭設計「個別化家庭服務計畫」，透過早療社工與老師到宅評估、親職教育示範與規畫，教導家長利用日常生活中親子互動促進孩子發展，例如讓孩子參與挑菜、撥蛋殼等家事，練習精細動作與口語表達。

陳靜怡說，在早療團隊陪伴與指導下，安安逐漸進步，也能表達自己的需求和情感，小婷也從無助和焦慮變成積極和自信。慢飛天使家庭常感到孤立，社會大眾對幼兒發展認識不足，故伊甸早療團隊像特攻隊，陪伴、培力並提供諮詢，讓家長了解孩子發展需求，幫助孩子突破成長關卡，助父母分憂解勞，真正認識自己的孩子。

伊甸桃園服務中心主任徐華英表示，去年伊甸的早療家庭現況問卷調查報告顯示，有近6成家長曾遇不友善言語，今年伊甸針對0至6歲幼兒照顧者的育兒現況調查也指出，有8成家長曾面臨工作、家事與育兒無法兼顧窘境，在蠟燭多頭燒狀態下，也有超過3成父母沒自信把孩子教好，4成家長表示當孩子成長進度緩慢，不會主動求助，顯見早療服務重要性與刻不容緩，籲各界重視。

伊甸早療服務近30年，協助發展遲緩孩子和照顧者，提供時段療育、到宅療育、轉銜等多元服務，透過不同方式，找出需要幫助的孩子和家長。伊甸承接桃園市社會局委辦兒童發展通報轉介中心，將於5月27日在大溪埔頂公園辦理社區融合故事篩檢活動，歡迎家有幼兒的家長參加，不便出門的家長也可利用篩檢服務電話(03)333-0210轉11-20諮詢。