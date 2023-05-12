針對中共中央外事辦主任王毅與白宮國安顧問蘇利文在奧地利會談，政治大學外交系副教授黃奎博表示，從王毅與蘇利文2人會面可以間接證明，從高空偵查氣球後，其實中美工作階層的溝通其實一直沒有斷，雙方關係已經回到偵察氣球事件前。

至於王蘇兩人會晤後，是否意味美國國務卿布林肯訪華時間也已接近？黃奎博則形容，就算綠燈不亮，但至少紅燈也已轉黃燈。

黃奎博指出，美中自高空偵察氣球事件後，檯面上關係就一直低迷，這段時間北京也一直把調子拉得很高，但如果從王毅與蘇利文的會晤這一件事往回推來看，就可以證明一件事，北京之前拉高調子只是一種談判手段，其實這段時間，雙方工作階層的一直是有溝通的。

黃奎博表明，美中之間高級別的對話，事前雙方必然都已經溝通過好久。正因為如此，王毅與蘇利文的會晤絕不可能是橫空出世，中美雙方的工作階層必然已經溝通好長一段時間，甚至不會只是一兩個禮拜就有辦法促成這樣的高層級會議。

黃奎博強調，無論如何，這次會晤後其實就是向外界釋放一個訊號，就是美中已經「回到高偵查氣球事件前的階段」，即彼此對各個議題都有設下護欄的溝通。

至於，這是否意味布林肯訪華的時機已近，或是美國總統拜登與中國國家主席習近平通話日子接近了，黃奎博分析，對於布林肯訪華，北京是否已經開了綠燈，他則這樣形容，就算「綠燈不亮，但至少紅燈已經轉黃燈」，拜習通話大抵也是如此。

此外，政治大學兼任教授、亞太綜合研究院院長湯紹成認為，從北京與美方對於王毅與蘇利文目前的表述來看，中美關係可以說露出一絲和緩的曙光，雙方都體認到應該要先恢復既有的交流管道，重建彼此的信任。

湯紹成還稱，目前看起來，北京的俄烏調停牌已經生效，美方則考量到自身國內經濟等問題，加上俄烏戰事停滯也不是拜登政府樂見，因此此時此刻也願意順勢接招，希望北京的調停能發揮作用，所以未來一段時間，美中希望向外界釋放彼此和緩的訊號。

湯紹成也提醒，目前美中可以說處於一種「且戰且走」的心態，先恢復彼此互信；而下一步要觀察的是，究竟美中在烏克蘭議題與台灣議題上面是否有所交換，比如美國在挺台力道短期內是否會放緩，這都值得觀察。