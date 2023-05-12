因《蒼蘭訣》裡的長珩仙君成為新一代古裝男神的張凌赫，他的首部男主古裝劇《少女大人》掀起轟動，張凌赫一出道就被說外型神似韓星李敏鎬，有著188公分的大長腿，加上南京師範大學電氣工程的理工學霸身分，讓他瞬間收穫一票少女心。但卻被《少女大人》女主角陳瑤說個性像是木頭人，不了解女生的心思，在生活中也被很多人吐槽是「鋼鐵直男」、「話題終結者」。

古裝甜寵探案劇《少女大人》是張凌赫的首部電視劇，劇中蘇瓷喝醉酒，一直在他臉上貼來去貼去，幾乎要碰到嘴唇，讓觀眾看得臉紅心跳，花絮中張凌赫害羞到忘詞和耳朵紅，青澀模樣讓人姨母笑。張凌赫說最難的演出就是吻戲，但《少女大人》卻有多場吻戲，像是水中渡氣之吻、馬車之吻、山洞相認之吻等，熟練的程度讓人看不出是螢幕初吻，也看不出緊張感，在劇中大方露出好身材，完全就是替粉絲謀福利。

張凌赫很感謝大家在他出道時給予的幫忙和支持，他說：「拍《少女大人》時是我學表演課才一個多月，剛開始很迷茫，從理科生變成演員，很感謝大家對我的正面評價，給我很多的動力，我也知道需要改進的地方很多，像是眼神、形體，都需要花很長的時間改變，我也會嚴苛的要求自己，希望在鏡頭前面可以給大家更好的自己。」

劇情描述閒散王爺蕭衍之（張凌赫 飾），化名裴昭，表面是紈褲子弟遊戲人間，實則暗中調查當年兵敗真相，偶遇女扮男裝明鏡署少署，人稱神探蘇瓷（陳瑤 飾），結識了耿直呆萌的飛雲山莊少莊主謝北溟（張家鼎 飾），和古靈精怪的毒王之女董如雙（王藝哲 飾），與忠心的貼身侍從飛鳶（黃毅 飾），一路上案件頻傳，五人組成辦案小隊，將案件一件件偵破，當初戰敗的真相也逐漸明朗，蘇瓷的真實身分即將被揭曉。劇情緊湊，沒有心機女二，彼此就算有誤會也能很快解開，主CP和副CP偶爾撒糖，查案不拖泥帶水，讓觀眾看得欲罷不能。古裝甜寵探案《少女大人》已於本月5日起，龍華偶像台MOD353，平日晚間八點，全台首播。