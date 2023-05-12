正統鹿耳門聖母廟主委王增榮（前排中）在服務人員陪同下完成祝壽儀式。（程炳璋攝）

正統鹿耳門聖母廟12日慶祝媽祖壽誕，在媽祖殿舉辦壽宴祭典，廟方主委王增榮遵古禮率幕僚三跪九叩，萬名信眾從廟殿門口一路排到門外，隨儀式參拜，現場舉辦捐血、捐油米活動，另發送5000組壽桃、壽麵給參香信眾。

正統鹿耳門聖母廟往年都在媽祖誕辰日免費招待信徒大啖台南知名虱目魚湯，今年以「不殺生」為主，改以捐血、捐油米活動取代，適逢母親節，信徒只要捐血、捐油米，可獲贈壽桃或康乃馨。

廟方表示，今年要將信徒對媽祖的祝壽心意，化作大愛、濟助世人，讓信眾植福、祈福、增福、結善緣。

正統鹿耳門聖母廟「壽誕祀宴」12日上午10時在媽祖殿舉行，來自全台的許多分靈廟宇回祖廟參香，自行到廟內祝賀媽祖誕辰的信徒破萬人，王增榮遵循古禮向鹿耳門媽行上香、獻貢品與三跪九叩首大禮。

王增榮表示，台南土城正統鹿耳門聖母廟成為東南亞最大媽祖廟，是台灣媽祖文化代表性的廟宇，近年結合觀光、美食、文化、休閒、慈善。信徒回廟祈求願望之餘，還可來趟宗教觀光行程。」

正統鹿耳門聖母廟鄭深池榮譽主委及許多信眾在此佳節共同發心捐獻逾三千組壽桃、壽麵，將於媽祖華誕壽宴祀典圓滿完成後，分送給前來向媽祖賀壽的信徒吃平安，預計於上午十點半、下午兩點，發送壽桃、壽麵給前來參香的信眾。