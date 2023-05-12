屋主委託房仲售屋時，可能會遇到房仲先是誇口能以高於市場行情的高價售出房屋；簽立委託後，卻又以屋況不佳、區域不好等各種理由，要求屋主降價出售的情況。雖然估價過於樂觀在房市交易的過程中並不少見，但也有可能是碰到房仲在售屋過程中刻意壓價，意圖賤賣屋主的房屋。

永慶房屋張丞慶經紀人曾經服務過的客戶就曾經遇到類似狀況。張丞慶建議，屋主若是遇到類似狀況，可以諮詢其他房仲業者，並為房屋重新估價，來判斷是否是遇上黑心房仲刻意壓價，以保護自身權益。

永慶房屋完整說明房市行情 精準為屋主估價

張丞慶分享，今年年初，他見到一位民眾正在閱讀永慶房屋店外的「真房價保證」資訊，於是主動向民眾介紹，也詢問民眾是否有購售屋的需要。該名民眾表示，自己有一間位於中和區的房子打算出售，因此想了解區域行情。

張丞慶經紀人向屋主索取房屋的相關資料後，向屋主誠實說明，該房位於巷弄中、屋齡偏高，屋況也不太好。根據這些條件，周遭類似物件的成交行情大約座落在單價40-45萬元，依照屋主房屋25坪來計算，合理的總價大約落在1000萬元至1125萬元之間。張丞慶也主動提供「誠實房價報告書」，詳列週遭的實價登錄資訊供屋主參考。

屋主聽完之後便表示，自己其實已經先委託其他房仲賣屋了，但是賣了一個月都還沒賣出去。最近好不容易有一組客戶來看，卻又嫌棄屋況很差，裝潢要重新弄，因此只願意出900萬元購屋，而該名房仲也說這個價格非常公允，一直希望屋主降價出售，因此想請教張丞慶經紀人這個價格合不合理。

黑心房仲接委託前未分析房屋價值 委託後便要屋主降價出售

聽到這個價格，張丞慶便向屋主表示，屋主房屋的屋齡雖高、屋況也差，但是周遭類似物件也仍有40-45萬元的水準，900萬元的總價幾乎是行情的85折，真的太低。「該名房仲在接委託之前沒有先掌握房屋狀況才估價嗎？就算接委託後發現900萬元的價格才合理，但是房仲有提供類似房屋的成交行情，跟您說明周遭類似物件的合理價格在哪裡嗎？」張丞慶表示，「如果他們這些資訊都沒提供，而只是一味地要求您降價出售，您一定要特別小心。」

屋主聽完分析之後，不僅覺得張丞慶很誠實地針對房屋狀況進行估價，而且提供的實價登錄資訊也相當完整透明，具有很高的可信度，便決定委託張丞慶經紀人協助售屋。

張丞慶憑藉著永慶房屋獨有的團隊聯賣制度，在半個月內就以每坪約42萬元的單價，總價1050萬元順利售出，成功幫屋主挽回150萬元房價，讓屋主非常開心！

永慶房屋提供具體保障 保護消費者權益

屋主表示，當初決定要售屋時，該名房仲先是表示自己能夠賣到好價錢，自己才同意委託他售屋。但是接了委託之後，卻又開始嫌棄屋況太差、屋齡太老，希望降價。一個月下來，才找到一兩組客戶，客戶一進門就嫌棄屋況，只願意出900萬元購入，該名房仲也一直慫恿自己降價出售，失去這個客戶說不定就賣不出去，讓他很沒有信心。所幸遇到張丞慶經紀人協助，不僅精準估算房價，還迅速在半個月內順利成交，讓他喜出望外！

張丞慶經紀人表示，房市上仍有部分的不肖業者，根本不顧市場行情，就誇稱自己能為房子賣出高價，簽訂委託之後才嫌棄房屋狀況，要求降價求售，增加屋主困擾。更惡劣一點的房仲業者，甚至直接跟投機客合作，坑騙屋主以低於市場行情的價格賤價出售。

消費者若要避免遭到黑心房仲聯手投機客賤賣自身房產，最好的方式就是諮詢多家房仲業者，請業者提供完整實價登錄資訊，並針對房屋估價作仔細說明。最後選擇誠實的房仲業者，對自己才有保障。

永慶房屋為了保障消費者權益，提供的實價登錄資訊不僅是由系統統一提供，杜絕經紀人竄改的可能，而且永慶房屋經紀人都要簽名保證內容的正確。永慶房屋還推出業界唯一的「真房價保證」，宣示不炒房不賺差價，如果永慶房屋經紀人違反相關承諾，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費。張丞慶經紀人表示，永慶房屋會持續以具體承諾，保障消費者的購售屋權益。