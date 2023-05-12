新北市長侯友宜未來是否訪美成為新北市議會總質詢焦點，新北市議員邱婷蔚今詢問，國民黨某美女議員現在在美國，侯聽聞後回應稱「誰？」邱接著提及「她有打卡，也跟你蠻好的，外界猜測是否幫你探路，你覺得有嗎？」侯搖頭稱「議員要出國，我哪知道去哪裡」。

邱婷蔚質詢時先指責新北市秘書處在侯訪星國時沒有對媒體說清楚，她表示，大家沒有一定要知道市長的秘密行程，但是秘書處沒有對外說清楚，可以說不是臨時的行程或市長有重要的出訪任務，不要讓外界有過多揣測，起人疑竇。

邱也追問侯稱「聽說您9月要去美國？」侯友宜則多次回應「據說啦」，邱也問秘書處長饒慶鈺是否有該規畫，饒稱「我也是看報紙」，邱稱「不要讓我九月看報紙知道」，對此，侯回應，「我目前沒有這樣的規劃，但是隨時跟國際友人交朋友」。

邱後續也提及，因為外界傳言侯9月可能要訪美，現在國民黨某美女議員正在美國，甚至在美國打卡，恭喜市議員廖先翔獲得立委提名，因為她跟侯關係好，先前也在民進黨團質詢時為藍營舉牌，因此外界也在猜測是否在為您探路。侯搖頭回應，「誰出去我都不知道，是要打什麼卡，議員要出國，我哪知道去哪裡，有時候你們出國我也不知道啊，你也不會跟我說」。

侯也對邱說「難道我們兩個不好嗎？我們兩個也很好啊」，邱說「我不會幫你探美國啦」，邱也說，若侯要以新北市長身份或用新北經費出國，一定要讓議會知道，侯回應「好」。

另外，市議員李余典也提及，日本自民黨青年局長鈴木憲和率領訪問團來台，為何台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫等人都有接見，僅有您沒有接見，因為關係到您的未來前途，擔心與日本有些誤解，讓人議論紛紛。

侯回應，他跟自民黨青年局都是很好的朋友，長期有聯絡，這次過來原有協調時間見面，但因為碰上總質詢時間，因此無法見面，不過，他都有送上禮物、交換訊息，做足禮貌。