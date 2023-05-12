邊境解封後民眾報復性出國，外交部辦護照人潮持續炸裂，一名網友今天一早到中部辦事處申辦護照，抽完號碼牌驚見等待人數為640人，螢幕上顯示預計等待時間為10小時40分鐘，讓他倒抽一口氣；不過幸好可以利用手機查看進度，網友先到附近用餐，再回去領護照，全程大約5小時，比預估時間少一半。

一名張姓網友在《路上觀察學院》社團貼出照片，他今天一早到中部辦事處替孩子辦理換發護照，大約8點40分抵達現場，9點20分抽到號碼牌，螢幕上顯示「目前號碼1181、等待人數640、預計等待時間10小時40分。」

他樂觀發文寫下「現在現場辦護照只要等10.5小時，很快的，啾咪！」許多網友驚呼「怎麼不先預約？」有人則表示「預約已經排到6月了。」還有網友說「驚訝什麼，2月我去換照就已經這樣了，我足足等了8小時，等到我已經是晚上8點了。」甚至有人笑說「是不是很想開車到嘉義辦？這10小時辦好，吃個火雞肉飯都回來了。」

張男表示，雖然系統預估需等待10小時，不過他下午2點就辦理完成，全程約耗時5小時，比預估的時間少了一半；由於可以透過手機查詢進度，他中途還去附近百貨公司用餐，結束回去時間差不多，「實際上沒有等那麼久，外交部辦理人員非常辛苦。」