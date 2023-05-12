適逢5月感恩月，衛福部八里療養院於母親節前夕，舉辦了一場由精神護理之家的長輩與北藝大傳統音樂系大學生們共同籌畫的「愛。同樂」活動，希望透過音樂分享歡樂與喜悅。本次活動透過長輩和學生的音樂合作演出，除了提升長輩的活動力外，更融合音樂陶冶的效果，提前在母親節前表達感恩之意。

負責規劃「愛。同樂」感恩活動的職能治療師謝佩君表示，要說服精神護理之家的長輩上台可是一件不容易的事情，儘管長者持續又認真練習，但卡在自信這一關就難處理。在職能治療師們通力合作下，協助長者化妝打扮，再加上事前多次的練習，在學生拿出了通鼓，匡噹匡噹地敲著，長輩們露出了興奮的表情，表示很像以前聽到宮廟慶典時的聲音。活動中，猶抱琵琶半遮面的學生出場，搭配了長輩們的演出，現場響起了熱烈的掌聲，最終順利上台完成演出。

來自精神護理之家的長輩阿華聽到有這個活動時表示：「什麼是傳統音樂阿？我們有辦法學嗎？」，另外一位長輩老張也有提到：「我年紀大了，不想上台給別人看」等，而北藝大傳統音樂系的大學生也會擔心長輩們不會理他們或是不知道如何和他們互動等。幸好在北藝大蔡淩蕙和廖尹君兩位老師細心指導下，在這群銀髮族與青年學生在音樂活動中，突破了想像中的界線，藉由一首首的經典老歌，拉近了彼此的距離，而搭配傳統樂器的演奏，更是增添了活動趣味。

該院職能治療科主任張自強表示，這場活動對演出的長者來說，是一個自信心的展現，而對台下觀眾來說，長者的演出是一種示範激勵的作用。對學生們來說，似乎多了耐心跟同理心來面對不同的人，也藉此改變了對於精神病人汙名化的印象，更看見了音樂在復健活動中的重要性。活動的最後，也有許多病人主動上台發表感謝平常照顧他們的醫護人員和家屬，讓整場感恩活動達到最高潮，也提前度過了一個有意義的母親節。