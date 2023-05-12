太陽主控保羅（Chris Paul）儘管被譽為「控衛之神」，但職業生涯始終無冠仍是他心中永遠的痛，本季太陽下重本組成冠軍陣容，保羅卻不幸在季後賽第2輪遭遇傷勢，最後只能眼睜睜看著球隊淘汰結束賽季，37歲的保羅本季身手是肉眼可見的退化，這也讓台灣T1聯盟球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）動起歪腦筋，邀請保羅來台獻技。

季中交易結束後，梭哈搶下杜蘭特（Kevin Durant）的太陽，成為了奪冠熱門球隊之一，但失去了鋒線以及板凳深度，縱使跨過季後賽首輪，不過面對金塊時被徹底放大，加上保羅（Chris Paul）和艾頓（Deandre Ayton）生死戰因傷作壁上觀，浩浩蕩蕩組成F4的太陽最終無法升空，以2比4遭淘汰出局。

保羅、霍華德在職業賽場並沒有同隊過，不過曾同為美國男籃拿下北京奧運金牌、2006年世錦賽銅牌。2011年湖人曾策動一起三方交易，想從紐奧良黃蜂（鵜鶘前身）手中奪下保羅，卻因聯盟給出「籃球原因」而告吹，當時仍在魔術的魔獸一心想加盟湖人，若該筆交易成真，湖人可能將再次建立王朝，紫金大軍則在2012年另組F4，魔獸改與同為地板型控衛的納許（Steve Nash）搭檔。

魔獸尚未決定下家，但賽季結束他未立即返美找尋機會，反而留在寶島參與活動，下季留在台灣打聯賽的機會非常高。