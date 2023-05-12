當事人陳姓女子（右）與丈夫宋姓男子（左）。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

遭毆打成傷的林姓女子（左）。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市新興區昨晚發生2女當街打架，其中1女遭推倒在地，警方獲報到場了解，動手為22歲陳姓女子，因29歲宋姓丈夫常接送21歲林姓女子上班，懷疑雙方關係匪淺，於是偕朋友到六合一路美髮店堵宋、林2人，並徒手毆打林女，造成其臉、手、背部紅腫擦挫傷，宋男則喊冤，稱與林女是工作同事，上班前帶林女到美髮店準備，雙方無進一步關係，後續林女也驗傷提告，陳女則依傷害罪送辦。

據悉，宋男擔任酒店相關人員，需接送林女上班，並在上班前至六合一路某理髮店準備髮型。

而陳女見都是宋男接送林女，懷疑雙方關係匪淺，於是昨晚9時許與23歲莊姓女友人來到理髮店，果真發現宋、林在一起，陳、莊女上前與宋男理論，但過程中，由於陳女一時情緒失控，對一旁林女甩巴掌，並且將她推倒在地，疑似還用腳踹她，理髮店員工見狀，也趕緊從店內出來勸架，宋男則杵在一旁不知如何是好，全程遭到路過民眾拍下，並上傳至「社會事新聞影音」社群。

後續新興分局中山路派出所獲報到場，此時雙方已經結束正要走人，員警趕緊仍將在場當事人全部攔下，並帶回派出所調查，而現場發現林女臉、手、背部有紅腫挫傷，員警陪同到鄰近醫院驗傷後，林女表示要對陳女提告，全案將陳女依傷害罪，移送高雄地檢署偵辦。