高雄第二監獄吳姓主任管理員，涉嫌協助因案羈押在高雄看守所的周瑞慶，傳遞信件等物品給在獄外的駱姓秘書，並收受駱姓秘書所交付的安全帽、手機及現金等賄賂，橋檢偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收賄罪起訴吳員，檢方因考量吳犯罪事實均告白，並已自行繳回不正利益16萬餘元及所受賄賂131萬餘元，故建請法官減輕其刑。

有「台灣巴菲特」之稱的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，疑似買通高雄第二監獄吳姓主任管理員，由吳男將其私信轉交給在監獄外的駱姓祕書，得以在獄中繼續遙控吸金。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會爆料表示，去年接獲檢舉指周瑞慶涉嫌透過高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中替周傳遞信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，時間至少長達1年。

橋頭地檢署偵辦發現，人在獄中的周瑞慶透過吳姓主任管理員，將他私人信件攜出傳遞予駱姓祕書，駱先後以安全帽、手機與現金等賄賂吳男，讓周得以在獄中繼續遙控吸金等。

億圓富投資控股公司過去就遭控非法吸金41億元，案經最高法院駁回周的上訴，判刑14年及併科罰金4億5000萬元定讞。周瑞慶目前因另案被關押在高雄看守所。

周雖然人在獄中，日子卻過得相當不錯，過去3年多來幾乎每天都有人接見；接見次數包含律師多達近1500人次。

全案檢方偵查終結，認為吳男涉犯貪汙治罪條例違背職務收賄罪，犯罪事實明確，依法將他起訴，因審酌被告吳男所涉犯罪事實全部均自白，並已繳交所收受不正利益16萬7400元及所收受之賄賂131萬2000元，故建請法官依貪汙治罪條例規定，減輕其刑。