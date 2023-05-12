國民黨2024總統參選人徵召日期已確定，國民黨主席朱立倫11日首度證實，將於17日徵召國民黨2024總統參選人，引發熱議。但媒體人張禹宣擔憂，這不知「是漣漪漸息的風平浪靜？還是暴風雨前的寧靜？」尤其是鴻海創辦人郭台銘藏不住的喜悅溢於言表。

張禹宣今（12）日在臉書發文表示，自己最近從國民黨嗅出一股不尋常的味道，今天新北市長侯友宜和郭台銘同台，在媽祖面前兩人十指緊扣，對於「不管徵召誰」是否都願意合作的問題，郭笑稱「這是我跟侯友宜的秘密」，一片和樂融融；但無獨有偶，民眾黨主席柯文哲在2024恐扮演關鍵角色，也是國民黨規畫第三階段整合的「白」，他和郭台銘於10日晚間夜會，討論的並非什麼「副手」議題，而是柯自爆對郭說了一句語帶玄機的話：「你連遊戲規則都沒搞清楚就參賽」。

張禹宣直言，國民黨的的三階段整合規劃，表面上看似逐步的成形與到位，漣漪漸息一片風平浪靜，但這一切都建立在一個前提「郭台銘認為自己99.999%會被提名」。張分析，這樣的認知到底是郭台銘的「自我感覺良好」，還是有心人士或高層所給予的「錯誤認知」，畢竟從種種的造勢，到地方拜會甚至是整合，郭台銘付出的成本，並非把自己當參賽者，而是候選人。

對於國民黨初選結果，張禹宣認為，倘若最後謎底揭曉，與郭台銘的認知大相逕庭之時，這片風平浪靜也有99.999%的可能，將會變成暴風雨前的寧靜。再回頭看看郭台銘的喜悅，柯文哲的伏筆，與媒體的微妙反映，郭台銘究竟是洞燭先機，還是眾醒獨醉，最後的殘局朱立倫要如何收尾，都令人備感擔憂。