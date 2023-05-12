彩碤新能源、國立高雄科技大學、研華周五共同於高科大產業創新園區舉辦「彩碤新能源氫能電巴裸車賦能儀式」，結合聯華林德展出加氫設備及中油加氫站設置模組，三合一同步展出。

根據Markets&Markets研究指出，全球電巴市場規模從2022年的11.2萬多輛，成長到2027年的67.1萬多輛，年均複合成長率近43.1%。台灣政府亦積極布局智慧新能源巴士，根據預估，2024年至2030年市區公車加上部分一般公路客運及國道客運的汰換需求約1萬2170輛；此外，國發會也於今年四月審議通過「2030年客運車輛電動化推動計畫(113年至119年)草案」，將補助國內客運業者汰換柴油大客車為電動大客車，除提高業者汰換誘因，同時也將貫徹2030年市區公車全面電動化政策目標，引領未來公共運具朝2050淨零排放目標前進。

彩碤新能源董事長鄭英豪指出，此次彩碤新能源所展出的全台首輛氫能電巴創下多項「台灣首次」的亮點，包括台灣自行氫能動力系統整合、台灣自行開發VCU整車控制器、台灣自行底盤模組及管線配置設計、台灣最優良的行車安全模組(研華提供)、台灣自行開發三合一驅動模組、使用國際商轉排名第一的氫能電池模組、第一套商用車供氫模組、第一套商用車加氫口模組、第一套商用車DC/DC轉換器，以及運用台灣先進人才開發的VCU，透過國際電力模組傳輸電力給台灣產製的驅動模組，驅動氫能電巴動力底盤運轉。

彩碤新能源集結台灣豐富的機電整合經驗與產業供應鏈，共同打造適合台灣的第一輛氫能電巴，此舉將開創國內電巴藍海市場，突破目前電巴續航力與營運成本高的發展瓶頸，同時也提高國產電動巴士自製率與國際競爭優勢。