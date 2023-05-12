2020年7月成立的千附精密為千附實業(8383)子公司，前身為千附實業旗下精密科技事業部門，同年10月將精密科技事業分割移轉給千附精密經營，主要提供光電顯示器設備、半導體設備、國防、航太零組件等精密零組件整合製造服務。

千附精密2023年首季合併營收3.06億元，季減10.29％、年減達38.5％，創單季新低。不過，毛利率29.41％、營益率17.51％，優於去年第四季、低於去年同期。稅後淨利0.41億元，季增達23.63％、年減達56.79％，每股盈餘0.7元，自歷年次低回升。

千附精密代理發言人陳智濠表示，首季營收下滑主因光電產品出貨減少甚多，半導體設備需求亦相對趨緩，國防產品則與去年同期差距不大。因出貨減少使稼動率下滑，導致毛利率下滑。首季各產品占比為國防約45％、半導體及光電各20％多、航太約10％。

千附精密4月自結合併營收0.91億元，月減達28.36％、年減達40.86％，創歷年次低。累計前4月合併營收3.97億元，年減達39.06％，為同期新低。陳智濠說明，主因光電產品出貨較集中，客戶安排出貨進度略有遞延所致。

不過，陳智濠表示，光電產品本季出貨可望恢復至去年同期相近水準，OLED製程相關產品產線的設置，亦可望帶動相關零組件需求。預期第二季營收可望較首季好轉，出貨量增加帶動稼動率回升，毛利率表現有望逐季改善。

而半導體設備目前需求雖相對趨緩，但陳智濠指出，客戶希望公司能在第三季前完成產能擴充，以因應未來需求，公司目前正積極建置中，相信在第三季半導體營收會有不錯成長。同時，公司對另一客戶亦取得不錯進展，預期今年底至明年將有新產品出貨貢獻。

至於國防產品受惠客戶來料轉佳、需求逐漸提升，預期下半年需求可望轉佳，陳智濠表示，雖然國防領域耕耘校亦未必會立即在今年顯現，但對於未來幾年的長期成長將有顯著助益。至於航太產業則維持既有生產能量，配合客戶需求調整產線因應。

整體而言，在光電產品出貨回升、半導體產品需求第三季復甦，以及下半年國防產品出貨增加下，千附精密預期下半年營收及獲利表現將優於上半年，全年營運將維持成長。陳智濠表示，光電產品今年需求預期大致持平去年，其他產品則希望均能優於去年。