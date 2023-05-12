港星陳慧琳時隔5年來台出席時尚活動，去年12月她在香港出車禍縫了20針，但今（12日）活動現場看起來狀況超好，她也笑說自己現在勤喝雞湯，這樣化妝、上妝效果膚況會很棒。

陳慧琳提到時隔多年來台灣，心情十分興奮，說自己要在台灣「報復性消費」，無論是燒仙草、鹽酥雞、鳳梨酥、鴨舌，一樣都不想漏，還帶了一個空的行李箱準備塞滿所有台灣美食帶回香港，她笑說：「我覺得來台灣24小時都不夠，我在夜市只吃了半條街就飽了！」。

提到出過車禍後的狀況，她說臉上有一道小小的疤，但似乎大家沒有特別注意，自己也就不再糾結。而提到她最愛的台灣小吃鹽酥雞，她則說：「真的不能吃太多，不然會像我現在這樣小感冒」，另外她也補充中醫師讓她多吃薑絲驅寒。

同場出席的還有大勢男星陳昊森，陳慧琳則大讚陳昊森十分有型，「鼻子高高的，很帥，有金城武的味道」，至於是否有機會合作拍戲？陳慧琳俏皮的回應：「我要演他媽媽嗎？演他表姐可以唷！演老師也可以啦！」至於會想合作的男星則是彭于晏。最後，陳慧琳被問到是否有機會來台開演唱會，她笑說當然很想來台灣開演唱會，目前6月會推出新歌。