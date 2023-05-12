台中捷運事故造成1死10傷，中捷公司代理董事長林良泰要求為員工拍手鼓掌行為惹議。他今天表示，「最大的責任在建商」，備詢時則一度被要求離開議場，最後致上最深歉意。

台中市南屯區文心南五路、文心南路口興富發一處建案，10日發生吊臂掉落意外，直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，最後釀1死10傷慘劇。林良泰要求中捷團隊為自己拍手鼓掌挨批「提油救火」「冷血」。對此，市長盧秀燕認為不妥且有點白目，要求林良泰道歉。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨多名市議員不滿林良泰的拍手鼓掌說。民進黨市議員謝志忠質詢指出，事發後，盧秀燕臉書（Facebook）定調為人為疏失，建商有責任。他說，事發3天，至今未看到市府團隊、中捷跟市民道歉，此事建商要負責任，中捷是否有責任。

副市長黃國榮表示，中捷事故造成1死10傷，市府當然有責任。林良泰則說，「最大的責任在建商」，要做到完美、保護市民，中捷責無旁貸，中捷要負應負的責任。

謝志忠怒批，吊臂掉落軌道，出現電力異常跳電，行控中心應掌握應變，期間有黃金41秒時間，中捷卻說「致命13秒」來不及反應，推諉卸責、實在荒唐。再度要求林良泰道歉。

林良泰僅說，會負該負的責任。謝志忠當場要求林良泰退出議場，主席陳淑華也裁示離場，後因發言時間結束，林良泰未走出議場。

接著要質詢的國民黨籍市議員羅廷瑋要求林良泰留下備詢，羅廷瑋認為意外的主要肇因，建商未能兼顧施工安全，要負最大的責任，但是中捷也責無旁貸。林良泰答詢，議員說法合情合理，他願意道歉，並表示會強化月台、行控中心以及隨車人員的溝通方式。

民進黨市議員周永鴻下午質詢時，怒罵林良泰把喪事當喜事，出包當功勞，浪費黃金41秒，死了1條人命，這是官僚殺人。國民黨市議員陳政顯表示，還未釐清真相，就在拍手鼓掌，第一時間卸責，董事長、總經理漠視廣大民眾權益，丟臉丟到家。

林良泰則表示，再次重複說明，真的很遺憾，致上最深最深歉意，中捷會持續精進改善。（編輯：謝雅竹）1120512