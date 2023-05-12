為了降低員警交通執法人力壓力，台北市政府近年來啟用「科技執法」技術，市內許多交通要道都設置科技執法的立柱，不過國民黨議員李傅中武就質疑，許多民眾都不清楚該路段的科技執法到底是禁止什麼？李傅中武也以自身為例，表示大眾認知是紅線禁止停車，也因為擔心臨時停車被科技執法給開罰，但多數民眾不知道的是暫停紅線「有3分鐘寬限期」，恐會讓民眾無所適從。

李傅中武在北市議會交通部門質詢時，將市內多處設有科技執法的立柱拍下，並逐一詢問交通局長謝銘鴻及市警局交通大隊隊長陳勇華，兩人對於部分地段的科技執法項目也並非完全清楚，也讓李傅中武直言「老百姓只看到貼了個科技執法的標示，但卻不知道自己哪裡違法，或者該路段哪些舉動是違法的。」

李傅中武接著以自己為例，表示日前他在接送友人到高鐵站時，因為台北車站周圍都是紅線，且都有「科技執法」的告示牌，讓他不敢輕易讓友人在車站周邊下車，最後不僅友人沒搭上預定時間的高鐵，還得繞到相當遠的地方才能放他下車。李傅中武也接著詢問交通大隊「科技執法的違停告發標準到底是什麼？」

對此陳勇華表示，紅線規定就是禁止臨時停車，但比照交警現場開單的標準，一樣有3分鐘的寬限時間，只要在時間內離開都不會開罰。對此李傅中武則表示，彈性執法很重要，但民眾並不清楚科技執法也有3分鐘寬限，而是擔心只要一違停被拍到就會被告發。

李傅中武直言，違規罰錢受罰他都認同，但要讓老百姓知道要罰什麼，事先就要讓民眾知道。對此陳勇華則回應，表示科技執法只是取代警察人力的壓力，一切的告發標準都以該路段的標線，以及相關交通法規為主，不會因為是透過警察開單告發，或是科技執法告發有所差別。