高雄凱旋路人行道路樹10日上午不明原因突然斷裂，砸中剛好行駛經過的1輛自小客車，一旁停在停車格內的小客車前車頭也遭砸中，所幸無人傷亡。警方獲報後到場執行交通管制，後續由養工處接手處理。養工處強調，已派員將樹木斷枝排除，並通知保險公司進行後續理賠事宜。

凱旋路人行道路樹今日上午突然斷裂，掉落後瞬間擊中由凱旋二路南往北行駛的58歲馬姓男子所駕駛的自小客車。另外，66歲陳姓男子停放在路邊停車格的車輛也慘遭波及，所幸現場無人受傷。

警方表示，獲報後立即派遣警組到場執行交通管制，將路樹先移至路旁並通報交通分隊到場事故測繪處理，待交通恢復順暢，養工處到場查處後始撤離。

養工處表示，經查該處樹枝無預警掉落，造成車輛損毀，當日即派員將樹木斷枝排除，並通知保險公司進行後續理賠事宜。

工務局表示，該掉落樹枝為鐵刀木斷枝，且斷枝上樹葉茂密無乾枯，研判為無預警斷落，養工處獲知即進行排除並全面巡檢，另斷枝造成車輛損毀及相關營業損失，養工處針對行道樹皆有投保公共意外責任險，相關賠償作業已委由保險公司辦理後續理賠。

養工處補充，颱風季節將屆，將持續加強公園樹木及行道樹的巡檢，民眾如發現有非季節性樹葉稀少、或有公共安全疑慮的樹木情況，可通報1999市民專線，養工處會即時派員處裡，並回復相關問題。