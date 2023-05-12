翡翠原水管工程平面示意圖。（北水處提供）

攸關大台北地區汛期用水安全的「翡翠原水管工程」，今（12）日舉行隧道全線貴通典禮，由行政院副院長鄭文燦、台北市長蔣萬安及新北市副市長朱惕之共同主持。工程自2019年7月動工，歷經4年，預定明年6月前全線通水，完工後若遇新店溪原水濁度過高，台北自來水事業處可直接引取翡翠水庫優質原水，確保自來水供水穩定和品質。

鄭文燦、蔣萬安、朱惕之今共同主持翡翠水庫原水管隧道貫通典禮。（王揚傑攝）

隧道鑽掘施工。（北水處提供）

施工人員現場測量校準。（北水處提供）

施工人員組立鋼支堡。（北水處提供）

北水處說明，近年氣候變遷、極端氣候暴雨及颱風導致新店溪上游原水混濁已漸成常態，2015年蘇迪勒颱風造成新店溪上游南勢溪土石崩塌泥漿黃濁，使原水濁度更創下歷史新高紀錄，導致大台北供水系統中斷，民眾發生無水可用的情形；為提升用水安全，推動翡翠原水管工程，隧道全長約2.8公里，斷面內徑為4.5公尺，取水量可達每日270萬噸。

北水處指出，基於安全及降低對環境衝擊，隧道施工捨棄進度較快的爆破鑽炸方式，採用機械鑽掘，期間遭遇隧道地質變異、岩盤堅硬等施工困難，施工團隊採行各項輔助工法以安全穩健方式推動工進，以具體行動回應對環境保護的承諾。

此外，全線通水後除可提升大台北地區600萬人的用水保障外，搭配經濟部水利署的板新地區供水改善二期工程，將翡翠水供應範圍再擴張到樹林、鶯歌及三峽等區域，使新北市的用水比例提高至57％，配合中央「產業穩定供水策略」跨區域聯合調度供水。

蔣萬安致詞時感謝前行政院長賴清德將此項工程納入前瞻計畫經費支持，前台北市長柯文哲全力推動艱辛工程，才有今天的成果，新北市長侯友宜在環評過程給予全力協助，更謝謝所有參與工程的人，尤其是基層工程人員。

至於工程推動時傳出的賴清德和柯文哲相互搶功，鄭文燦表示，賴清德院長時代對於北水南送核定了多項工程，包括翡翠原水管工程、桃竹供水幹管工程，這些工程都讓供水能力提高，當然也要謝謝柯文哲市長、侯友宜市長，中央和地方共同解決供水問題，不分藍綠。

鄭文燦說，還是要特別謝謝賴清德院長，北水南衝的工程可以核定，讓基隆、雙北、桃園、新竹那用水可以調節，畢竟水是國家的生命線，也是國家共同資源，能把這些幹管完成的確是重要的一步，目前整個供水幹管在北部有5條，預定明年6月完成翡翠原水管，2025年會全部完成，希望完成以後北部地區的用水無虞。