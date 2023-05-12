一代編劇泰斗張永祥遺孀近日返台，促成一場老友聚會，其中前中姐冠軍凌蕙蕙、胡翡翠都是宴上嘉賓，連「瓊瑤女神」趙永馨、「一代名模」周丹薇、「最美貂蟬」鄧美芳、「小百合」周月綺、資深女星夏光莉、國際佳樂小姐主持人趙怡和廣播電台主持人樓曼莉等人都現身，陣容超華麗。

凌蕙蕙是民國77年中姐冠軍，同年再獲國際佳樂小姐第五名，才貌雙全備受肯定。她昨（11日）在臉書分享受邀參與晚宴的照片，除了與眾多前政戰長官會面，還重逢好久不見的朋友，凌蕙蕙一一細數：「前新聞局長，也是我選國際佳樂小姐主持人趙怡、影視明星鄧美芳、周丹薇、趙永馨、夏光莉、小百合周月綺、中姐胡翡翠、廣播電台主持人樓曼莉……」大夥兒共同度過溫馨、愉快的晚宴。

照片中，凌蕙蕙身穿亮眼的藍底粉花洋裝，化著精緻的妝容，外貌不減當年，還多了一份成熟美；一旁的胡翡翠則頂著白色短髮，身穿大地色系的服飾，露出一雙美腿，兩人保養得宜的外型超吸睛。

不僅如此，凌蕙蕙也和趙永馨、鄧美芳、周月綺、樓曼莉以及夏光莉等人合影，她們都曾經是眾所矚目的女神，如今多年過去，自然留下些許的歲月痕跡，但氣質不減當年，年紀越大越有魅力。

凌蕙蕙才貌雙全、身材高䠷。（圖／中時資料照）