豐原警分局翁子派出所30歲警員張廷緯，外表秀氣、臉蛋俊俏，練健美化身「猛男戰警」。（豐原警分局提供／張妍溱台中傳真）

張廷緯將歹徒以柔道「大外割」壓制逮捕，演練過程逼真。（豐原警分局提供／張妍溱台中傳真）

外表秀氣、臉蛋俊俏，豐原警分局翁子派出所30歲警員張廷緯，因熱愛健身，張為參加健美比賽他3個月減重18公斤，結實肌肉、壯碩體態簡直化身「猛男戰警」，讓女粉絲直呼「想戀愛」，張說，運用結實肌肉優勢可對歹徒進行大外割壓制，讓當天農會防搶演練現場人員大讚「太神勇！」。

張廷緯是個健身猛男，鍛鍊健身已3年多，他在今年上半年，為了準備健美比賽，在外勤警察日夜輪班的作息中，仍能撥出時間鍛鍊，並落實飲食控制，竟然在3個月內瘦了18公斤，化身「肌肉猛男戰警」，擁有女粉追隨。

豐原警分局於5月10日在農會子朴子辦事處進行防搶演練，員警扮演2名騎機車歹徒搶奪櫃檯現金，農會員工按警鈴通報，員警最後將歹徒施以柔道「大外割」壓制逮捕，演練過程大家不斷詢問，展現精實警技的「肌肉猛男戰警」原來是翁子派出所警員張廷緯。

豐原警分局長劉其賢表示，除年節等重要節日以外，警方利用各項機會，協助銀行、農會等辦理反詐、防搶演練，強化夥伴關係，提升犯罪防衛意識，降低犯罪發生，此外，外勤員警日夜不懈守護民眾生命、財產安全，鼓勵同仁在勤務之餘仍能鍛鍊體能，有強健的體魄，才能在警職工作上有更好的表現。