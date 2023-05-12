台中市府數位治理局舉辦「資通安全專業教育訓練」，培訓近百位公部門資安人員。（台中市數位局治理提供／陳淑芬台中傳真）

台中市府數位治理局昨天舉辦「資通安全專業教育訓練」，培訓近百位公部門資安人員。局長林谷隆表示，中彰投過去是資安聯防的合作夥伴，隨著中台灣區域治理平台近一步擴大成8縣市合作，形成區域資安保護網，逐步推動到防護機制合作。

「資通安全專業教育訓練」由台中市數位治理局主辦、中興大學資通暨個資安全技術與服務產學聯盟協辦，邀請前行政院海巡署通電資訊處資通安全科長陳亮宏擔任講座老師，依照《資通安全管理法》規定政府機關發展資通系統應評估系統重要性訂定防護需求，課程協助學員了解控制措施、強化資通系統安全。

林谷隆表示，按照規定，資安專職人員每年需接受12小時資安專業課程訓練，各縣市資訊員額人數少，基於區域互助，台中市數位局攜手中台灣區域治理平台8縣市共同培訓，首次開放近30個額由彰化、南投、雲林及新竹等縣市參與，形成區域資安保護網，從資安人員培訓、資安資訊交換，將逐步推動到防護機制合作。

南投縣政府計畫處長邱紹偉說，透過數位治理來推動縣市合作，大幅縮減實現便民服務時程，南投在資安議題、智慧城鄉議題，將與台中市數位局合作來共同提案，促進區域發展與進步。