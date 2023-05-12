桃園市水務局將於5月15至19日進行年度檢修，將採2階段優化工程降低風振。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪區中庄吊橋為今年新登場的觀光景點，為全台最長懸索式吊橋，1月啟用後吸引大量遊客到訪。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪區中庄吊橋為今年新登場的觀光景點，為全台最長懸索式吊橋，1月啟用後吸引大量遊客到訪，去年底啟用前，民眾發現橋上鋼索遇強勁風勢，會發出摩擦聲響。桃園市水務局表示，結構無安全疑慮，為減少恐慌，將於5月15至19日進行年度檢修，將採2階段工程降低風振，檢修期間先試裝3組固索器，評估成效後再裝其餘9組，施工期間將封橋施作，提醒遊客注意。

大溪中庄吊橋全長419公尺、寬2.5公尺，純白結構造型優美，今年1月20日啟用後，成為民眾到大溪遊玩、拍美照的超夯地標。民眾可漫步橋上欣賞中庄調整池壯闊水景，與大漢溪河階地質景觀，吊橋也串聯大漢溪左岸大嵙崁景觀土丘、親水園區、中庄調整池及右岸山豬湖生態園區、月眉人工濕地等景點。

去年底啟用前，民眾發現，若遇風力較大時，鋼索會發出恐怖摩擦聲。水務局說明，因吊橋長度較長，位處風力旺盛河谷地形，故強風與主索間會產生風振聲，結構安全無虞，為減少民眾恐慌，將施作優化工程，在連接主索的4根塔柱左右兩側，加裝12組固索器減振裝置，減少風振情形。

水務局表示，日前邀集專家學者共同評估討論固索器安裝位置，已備妥工程材料與檢測相關學理依據，優化工程採2階段施作，首先於5月15至19日試裝3組後，評估最佳化成效，待測試報告出爐，再安排裝上剩餘9組固索器，第二階段預計6月安裝。

水務局提到，地方民眾期待此優化工程，考量風力與安裝風險，將於安全狀況下加速施工，並將工期壓縮到最短，減少封橋期間暫時無法使用的不便，盼減少日後主索風振，施工期間造成不便敬請見諒。

市議員陳治文說，樂見水務局針對中庄吊橋安全提升進行改善，盼市府用心監督做好安全整備，此處風力大、假日橋面民眾多負載大，滋滋作響的聲音足以讓橋上遊客飽受驚嚇，希望其他的結構性雜音也能藉這次整備工作一併排除，提供民眾安全又休閒的美景場域。