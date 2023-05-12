季芹、鍾欣凌的母親節兩樣情。（八大提供）

季芹演戲常讓自己HOLD在角色狀態裡。（八大提供）

拿下三屆金鐘女主角獎座的視后鍾欣凌，自己也沒料到拍攝八大戲劇台全台首播的《不良執念清除師》竟會讓她壓力大，幕後花絮中她向曾敬驊透露：「進組第一天手還在發抖。」

劇情描述女兒7年前遭綁架失蹤，鍾欣凌將這股強大的思念情感，去做成一個仿真娃娃擺在店內櫥窗，「其實這舉動蠻詭異的。」讓從未嘗試演出這樣角色的鍾欣凌，吐實表示「拍攝一星期仍處於緊張狀態！」

本週劇情最新發展曾敬驊外送餐點時，意外看到怪物本體-展示在藝品店櫥窗的真人娃娃，店家主人鍾欣凌悲傷地說著，娃娃是她按照九歲女兒失蹤時的模樣所做出來的，曾是藝品店員工的季芹則被警察宋芸樺鎖定為嫌疑人之一。

飾演鍾欣凌假閨密的季芹，談到這次詮釋的角色，看起來無害但內心其實是很扭曲，她為了要去建構這樣的人物，不停幻想曾經看過的角色，還是曾經哪個朋友可以當做這個角色目標。為了讓自己HOLD在角色的狀態裡，進組前一天，季芹特別交待經紀人與助理，不要問她跟『林靜美』（劇中名）無關的問題。談到會挑戰這樣的演出，季芹說：「我以前不是演溫暖的媽媽、苦命的媽媽，要不然就是驕縱的大小姐，這次截然不同，覺得非常有趣。」

本週就是母親節，季芹接受專訪時，透露女兒在她四月生日送了一罐裡面放滿30個小紙捲的禮物，紙捲裡面有她寫給媽媽的話，一天打開一張，剛好能開到母親節當天。聽到這，讓一旁的鍾欣凌都直呼太會設想了，好貼心。季芹接著說：「我打開第一張我就哭了，裡面寫著『爸爸有妳，而妳有我。』」因為太捨不得一下就看完，季芹會兩、三天才打開一張，並認為「這已經沒有禮物可以超越了。」形容女兒真的是她的小棉襖，太溫暖了。

目前女兒只有12歲及8歲的鍾欣凌，反而對這節日是期許女兒們不要帶錯課本、不要忘了帶聯絡本回來，「背的英文還是上禮拜考過的，希望我們都可以再靈光一點。」《不良執念清除師》每週六晚間8點於八大戲劇台頻道首播。