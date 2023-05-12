2010國家工藝成就獎得主蘇世雄日前辭世，享壽88歲。由於蘇世雄出生台南市，長期推廣陶瓷教育，對台南各項美術推動貢獻良多，市議員陳怡珍今天質詢時，要求文化局評估提報蘇世雄為今年總統文化獎的人選；文化局長謝仕淵答詢說，如果各界有共識，非常樂意推動。

蘇世雄老師從事陶瓷工藝創作已逾30年，陶瓷工藝精湛，更為台南市美術館1館中庭製作〈絢爛南國 虹彩夢幻〉作品，兼具傳統與創新，深受民眾喜愛，為南美館1館中庭的一大亮點。

陳怡珍表示，蘇世雄生前就在進行台南市美術館的策展準備，原先預計在今年底開展，但因遭逢辭世變故暫停，希望南美館今年推出紀念展覽。

南美館長林秋芳表示，該館將深化蘇世雄在陶瓷領域的研究，預定2025年推出策展計畫；藝人林志玲也已表達贊助出版蘇世雄畫冊的意願，以感念當時蘇世雄作品〈絢爛南國 虹彩夢幻〉作為她婚禮晚宴的主視覺。

陳怡珍表示，雖顧及家屬意願暫停蘇老師的策展計畫，但2025年為時過於漫長，提醒南美館務必在蘇老師辭世的今年，為其推出紀念展覽，讓各界更加認識老師在藝術上的成就。

據了解，蘇世雄1935年出生於台南市，早年以台南一中高材生，投考當時全台唯一的藝術學府台灣師大藝術系，原本學習平面繪畫，後因興趣選擇陶瓷創作領域，辛勤耕耘半個多世紀，曾於台南市美術館籌備時期，創作出〈絢爛南國 虹彩夢幻〉公共藝術作品。

蘇世雄曾獲2010國家工藝成就獎，其陶瓷技法的最大貢獻，是首創「雕釉」技法；但除個人創作成就外，他還長期在大專院校推廣陶瓷教育，培育人才逾30年，先後任教台南家專（今台南應用科技大學）、成功大學、樹德科技大學、高雄師範大學、南華大學等校，並擔任台灣陶藝學會多屆常務理事、監事，以及各級工藝獎評審，對於台南市的各項美術推動與典藏審議貢獻良多。