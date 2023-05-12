目前正是鳳梨的盛產期，香甜多汁中略帶微酸的味道，是消暑又健康的絕佳選擇。但是對於喜歡吃新鮮水果的人而言，削鳳梨算是件棘手的事，高雄市農業局攜手全聯搶搭輕簡、健康風潮，推出週末限定的桶裝鮮削高雄鳳梨，將嚴選當季的金鑽鳳梨，貼心截切成400g桶裝，替消費者省去鳳梨削皮、分切的繁雜工夫，提供隨選鮮食的美味新選擇。

高雄市農業局攜手全聯搶搭輕簡、健康風潮，推出週末限定的桶裝鮮削高雄鳳梨(高雄市農業局提供)

現代人生活忙碌，在飲食方面著重於便利、美味卻往往忽略健康的均衡飲食；高雄農業局與全聯看準健康外食商機，聯手推出桶裝截切鳳梨，主打由產地直送的金鑽鳳梨鮮切封裝成杯裝，不但保留鳳梨的新鮮品質，規格輕巧方便消費者攜帶，也能依需求選擇購買數量，充分讓外食族免動刀即可隨時品嚐鮮甜又營養的鳳梨。

裝截切鳳梨，主打由產地直送的金鑽鳳梨鮮切封裝成杯裝(高雄市農業局提供)

全聯表示，長期支持在地農產品是企業的社會責任，全聯所嚴選的高品質果品也廣受消費者認可。這次活動所推出的「每日果食鮮削高雄鳳梨」，截切規格為400g桶裝，將鋪貨至全台1145家門市，並持續上架高雄首選鳳梨至季末，消費者挑好帶走後即可隨時品嚐，免去削皮的處理過程，可兼顧節省廚餘的便利，不怕沾手，一入59元，於5/13(六)-14(日)週末假期還推出2入99元的週末限定促銷活動，數量有限，歡迎消費者選購。

「每日果食鮮削高雄鳳梨」一入59元，5/13(六)-14(日)週末假期還推出2入99元的週末限定促銷活動(高雄市農業局提供)

高雄市農業局長張清榮表示，高雄農業局透過多元通路及舉辦行銷活動來拓銷在地農產品、提升農產品價值，將果農用心栽培出高品質的安心果品交到消費者手中。本次與全聯攜手推出的桶裝鮮削鳳梨，都是來自高雄產地的金牌好果。他說，盼藉由農民用心栽種、市府極力拓銷、全聯貼心服務，齊力提供消費者頂級的果品，讓忙碌的現代人也能方便攝取健康的新鮮水果。