新冠肺炎疫情逐漸平息，不少爸媽想帶著寶寶到戶外走走透透氣，但又擔心外出哺乳不方便，國民健康署提醒，我國於民國99年立法通過的「公共場所母乳哺育條例」，保障母親與寶寶在公共場所公開哺餵母乳之權利，任何人不得禁止、驅離或妨礙，違反者處新臺幣6千元以上、3萬元以下罰鍰。

依據國健署111年母乳哺育率調查顯示，有42.5％產婦曾使用公共場所哺集乳室，其中百貨公司、醫療院所及交通場站是產婦最常使用場域，有近9成滿意哺集乳室管理及環境清潔。

為方便媽咪哺乳，「公共場所母乳哺育條例」要求一些較大面積之特定公共場所，應設置哺集乳室，同時鼓勵業者自願設置哺集乳室，截至111年底全國總設置3953處（依法設置2629處、自願設置1324處）。

哺乳對母嬰好處多，根據國健署111年母乳哺育率調查，有9成以上的媽媽想要哺餵母乳，如何讓媽媽願意且持續哺乳，民眾的尊重與支持及友善哺乳環境都很重要，雖然已立法保障婦女公開哺乳權，但還是有媽媽遭受異樣眼光。

施小姐第一胎現年7歲，第二胎為5個月大的雙胞胎，兩胎全部都是親餵母乳。她說，為便利哺乳雙胞胎，出門在外不會刻意尋找哺集乳室使用，隨時隨地餵，有次搭捷運因為寶寶肚子餓哭鬧，就直接在位子上哺餵母乳，突然有位媽媽對她說：「衣服要遮好，旁邊的人都在看妳」，當下讓她覺很錯愕，施小姐說在哺乳的過程，並不覺得有人在看，她覺得公開哺乳是件很自在的事。

王小姐有一位1歲寶寶，目前還在哺乳中，平時出門逛百貨公司，因為擔心小孩臨時哭鬧又找不到哺集乳室，所以會先上網搜尋孕產婦關懷網站哺集乳室地圖，查尋設置的樓層，有次帶寶寶到市區逛街，也是利用網站查詢到就近可使用的哺集乳室，直呼真的是一個很好用的工具，王小姐說如果能善用政府資源，出門哺乳就免煩惱。

國健署呼籲，公共場所哺乳是一件自然又正常的事，社會大眾應該給哺乳媽媽更多的尊重，共同接納及支持哺育母乳，以營造友善母乳哺育環境。準爸媽們若有尋找公共場所哺集乳室的需求，國健署孕產婦關懷網站（https://mammy.hpa.gov.tw），可查詢各縣市公共場所哺集乳室位置，亦可透孕產婦關懷Line官方帳號（ID：@mammy870870）加入好友，定期收到婦幼相關衛教訊息外，並可連結網站查詢哺集乳室，及撥打免付費孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870（諧音：抱緊您，抱緊您），由專業人員為您提供服務。