力智今年第一季營收7.13億元，季減少28%、年減少58%，營運由盈轉虧，單季淨損2200萬，每股虧損0.28元。單季毛利率22.7%，季減少5.1個百分點、年減少22個百分點；單季營業利益率為-7.5%。

展望第二季，總經理黃學偉表示，延續去年下半年大環境，整體消費力終端需求向下，產業界庫存調節力道也較大，儘管獨立顯卡、部分產品線有急單，但下游庫存持續去化下，對於第二季營收動能展望會比第一季樂觀，力智對於上半年展望趨向保守，他強調，網通伺服器長線仍維持正向看法，半導體長期結構性成長趨勢不變。

黃學偉表示，目前筆電等消費性動能仍低迷，終端需求仍存在不確性，能見度有限，力智今年毛利率仍需逐季追蹤，且有存貨、備品考量，毛利率仍有變數。短線力智毛利率應該會落在Mid 30%(34~36%)，長線在高效能新品帶動下，應該會回到40%以上。

黃學偉強調，因為下游庫存逐漸去化，特定終端市場已經有看到回溫，只是部分應用平台仍受特定市場影響，在需求量能已經自去年開始維持一段時間均是低檔下，期望在需求回溫帶動下，加速庫存消化，力智對下半年維持正向預期。

庫存部分，力智截至第一季存貨金額 16.9億元，相較去年第四季底18億元減少，季減少6.2%，儘管存貨金額下滑，但存貨週轉天卻增加至數288天，相較去年第四季230天、提高58天，主要是因為營收規模下降所致。由於各個產品線庫存去化狀況不同，固力智會針對不同市場做好配置，預計第二季庫存金額會持續下降，第二季可望回到適當水位，另外，通路商庫存也有機會在第二季回到正常合理水準。

車用產品進度上，力目前車載充電已經進入量產出貨，也打進車用前裝市場，車用市場認證時間較長，力智對於車用的策略是先打進周邊電源解決方案再進入核心電源。

晶圓代工成本上，黃學偉表示，目前代工廠對於價格依舊很堅持，但力智會持續和合作廠商積極協調討論。