他表示，這是我們對尖牙股今年的「基本」預測。
FAANG指的是臉書（Facebook）母公司Meta Platforms、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、網飛（Netflix）和谷歌（Google）母公司Alphabet。這五檔科技巨頭在去年暴跌43%之後，今年以來已經上漲約36%。
Lee表示，他看好尖牙股在2022年慘跌後將反彈。
由於聯準會開始大舉升息以抑制高漲的通膨，對利率敏感的科技股和其他成長型股票在去年遭到拋售。
他表示，科技股（包括非尖牙股在內）的多頭情境比他先前所預期的更強，「就今年看來，尖牙股與你如何應對通膨似乎非常相關，無論是透過人工智慧還是自動化，所以這些是非常重要公司，而我的範圍擴大了一些，也納入了輝達（Nvidia）和半導體公司等。
今年以來，Meta、Alphabet和亞馬遜分別上漲了90%、25%和30%。儘管美國經濟增長放緩，但這些大型科技公司第一季業績都意外強勁，帶動股價上漲。
Lee表示：「你真不能說科技產品的需求會減少。事實上，科技產品的需求會持續增長，而且沒有新的競爭。這些大型科技公司未來的獲利能力會更好，這就是為什麼我認為他們的本益比可能擴大。而這真的會拉動整個市場」。
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