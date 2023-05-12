母親節前夕傳悲歌，北市松山區1名罹患重度小兒麻痺的林姓男子，12日被同住家人發現他口鼻被膠帶封住而報警，警消獲報到場，林男已明顯死亡，對此，北市社會局表示，案主家中有哥哥和大嫂及母親同住，並有請外籍看護員，非經濟弱勢關懷戶，近期也曾電聯關懷。

警方調查，林男自10多歲罹患重度小兒麻痺，40多年都是由母親照顧，而母親因已80多歲，疑似無法承受長期照顧壓力，身心俱疲下才衝動殺子，今早其大嫂發現死者倒臥床上，而林母還不斷哭泣，趕緊打電話通報救護車，才揭發這起憾事。

社會局表指出，案主為重度小兒麻痺肢障類別，領有身障津貼6000元，家中有哥哥和大嫂及母親同住，並有一名外籍看護員，非經濟弱勢關懷戶。

社會局也說，經查詢社安網諮詢表、脆家系統、社福2.0，都未有相關通報及在案紀錄，後洽身障需求評估中心，案主為身障永久效期，近期需求評估中心電聯關懷，接聽者為案兄，當時表示案主家有請外籍看護照顧，因此沒有其餘照顧需求。