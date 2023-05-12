國家通訊傳播委員會（NCC）2020年作成不予中天新聞台換照的處分，遭台北高等行政法院判決撤銷後，行政院代理發言人羅秉成11日公開指稱，「NCC只是程序瑕疵，法院並沒否定原來不予換照的實體理由」。對此，國民黨立委賴士葆則痛斥羅「自我膨脹以為自己像大法官」。

賴士葆今(12)日在臉書指出，全面執政後的政治亂象就是行政權獨大，背離五權憲法的制度，所有的獨立機關都被矮化為行政院的附屬機構，行政院的發言人就角色錯置，以為有解釋法律的權力，「自我膨脹以為自己像大法官」。

台北高等行政法院10日宣判，撤銷NCC在民國109年間對中天新聞台作成不予換照的行政處分。然而，羅秉成說這個程序上的瑕疵在法律上可以補正，「所以法院沒有否定不予換照的理由」，且還提到NCC是獨立機關，行政院對其職權行使予以尊重。賴士葆質疑，羅秉成憑什麼對於這個判決說三道四，還要逾越職權解釋法律，甚至指揮NCC該如何因應？

此外，賴士葆提到，NCC主委陳耀祥玷汙NCC獨立機關的招牌，其不公、不法、不義、沒有持守新聞專業的事跡斑斑可考，早就應該下台。賴士葆諷刺表示，陳耀祥繼續戀棧，蔡政府才能狼狽為奸繼續插手獨立機關。