《米蘭昆德拉：從玩笑到無謂的盛宴》電影劇照，圖中為米蘭昆德拉。（佳映娛樂提供）

《布拉格的春天》由丹尼爾戴路易斯和茱麗葉畢諾許留下經典演出。（佳映娛樂提供）

文壇大師米蘭昆德拉以《生命中不能承受之輕》享譽全球，並且被好萊塢翻拍為《布拉格的春天》，為丹尼爾戴路易斯和茱麗葉畢諾許留下經典演出。然而為何在該片之後，昆德拉卻決定絕不再讓他的書被拍成電影？在本屆文學閱影展開賣即秒殺的開幕片《米蘭昆德拉：從玩笑到無謂的盛宴》中，試圖為這個世紀謎團提供解答。

米蘭昆德拉以《玩笑》、《生活在他方》、《賦別曲》、《笑忘書》等作品奠定文壇地位，但一直到1984年的作品《生命中不能承受之輕》被拍成電影《布拉格的春天》，才讓他真正紅遍全球。事實上，該片製片索爾薩恩茲原本想找與昆德拉熟識的捷克斯洛伐克同胞《飛越杜鵑窩》導演米洛斯福曼執導，但因福曼當時家人都還在捷克斯洛伐克，為顧慮家人而不便執導，才由美國導演菲利浦考夫曼接下重任。

米蘭昆德拉是1960年代捷克斯洛伐克新浪潮電影背後的重要推手之一，也曾親自將他的小說處女作《玩笑》改編為電影劇本，為何後來卻對他的小說拍成電影如此抗拒？《布拉格的春天》編劇尚克洛德卡里耶爾回憶，當時他與昆德拉花了數月時間討論修改法文劇本，昆德拉還特別多加了幾句原著中沒有的台詞。但後來劇本被片廠改成英文版拍攝時，卻並沒有與昆德拉討論。昆德拉的友人透露，他看了電影後感到錯愕失望，不僅不喜歡電影，更由於他之所以聞名於世竟然是因為書被拍成電影，而覺得當初不該這麼做，下定決心絕不再讓人將他的書改編成電影。

法國哲學家貝爾納亨利李維則表示：「昆德拉的小說藝術就是在告訴我們，所有人物都是動態的，他們總是不斷在改變，隨著每次閱讀，他們都不一樣，他們是昆德拉的哲學假設。可是小說拍成電影，假設卻因為一張臉而變成確定，某個偉大的男演員或女演員的臉，把自己的特徵借給了這個假設。」觀眾從此記得的都是丹尼爾戴路易斯和茱麗葉畢諾許，他們以他們的明星臉龐取代了書中的托馬斯與特麗莎。

昆德拉在因《生命中不能承受之輕》紅遍全球後，更因外界對他的作品過度政治化的解讀感到不耐，認為自己明明寫的是愛情故事，卻只被標籤為反共異議作家。「如果我寫了一個愛情故事，裡面有三行提到史達林，人們就會只討論那三行而忘了其他部分，或是在其他部分裡尋找政治的暗示，把其他部分都只當成是政治的隱喻。」

昆德拉其實早在《生命中不能承受之輕》出版的25年之前，就已開始構思這個故事，但當年他卻還沒準備好，結果完全搞砸了，只留下了兩個主角特麗莎與托馬斯，以及一個重要的場景：托馬斯獨自看著窗外，對自己說出德國諺語Einmal ist keinmal. （一次算不得數，一次就是從來沒有。只能活一次，就像是完全不曾活過。）因為人的生命只有一次，因此永遠無法驗證哪個決定才是對的，無法知道自己是好人還是壞人，是真的愛一個人，還是那只是愛的幻覺。這個哲學命題就這樣在他腦中纏繞了25年。

昆德拉表示，對他來說，角色所代表的主題比角色更早出現，一個角色的存在，只是為了讓他用來探索某個主題。例如特麗莎，是一個對她自己的身體感到尷尬的女子。他利用這個角色來提問「什麼是身體？我們為什麼會有這樣的身體？」而托馬斯在書中根本沒有任何描述，讀者可以把托馬斯想像成任何樣子，他不必花費篇幅描述托馬斯，因為托馬斯這個角色根本就與任何外在細節無關，托馬斯只是用來乘載他主要探討的存在主題。