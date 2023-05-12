Google推出首款折疊手機Pixel Fold，螢幕展開後為7.6吋。（Google提供）

Google（谷歌）推出首款摺疊手機Pixel Fold，256G售價高達1799美元（約台幣55300元），為了吸引果粉換機，Google大方推出舊換新折扣，以128GB的iPhone 14 Pro來說，可以獲得900美元（約台幣27600元）折抵，幾乎接近原價999美元，比蘋果官方回收價高出很多，但就看消費者買不買單。

Google Store的舊換新折扣，Pixel Fold開放他牌手機回收折抵，包括Apple、Samsung、OnePlus、LG與Moto手機，民眾有機會省下數百美元。

科技網站9to5mac報導，Google特別鎖定 iPhone用戶，其回收報價優於蘋果官方價格，例如，例如128GB的iPhone 14 Pro提供900美元（約台幣27600元）折抵，只比全新價格的999美元（約台幣30700元）低100美元，換句話說，去年九月入手的果粉，用了八個月之後只貶值台幣3000元。

而 iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro雖然上市快兩年，也有900美元與850美元（約台幣26000元）的舊換新優惠，比蘋果官方回收價530美元足足高出320 美元（約台幣9800元）。

再來看三星最高價Galaxy Fold 4摺疊手機，原價1799.99美元，Google官網開出折抵價格，只與 iPhone 13 Pro相同的900 美元，Galaxy S22 Ultra 128GB原價1199美元，折抵價約750美元。至於Google自家手機，Pixel 7 Pro 128GB現在回收價只剩380美元，Pixel 7 128GB只有295 美元。

蘋果尚未推出摺疊手機，Google為了積極拉攏果粉，推出iPhone舊換新優惠遠高於自家Pixel手機。

Google首支摺疊手機Pixel Fold強調市面上「最薄」，厚度僅有 12.1mm、重283克，可輕易塞進口袋，外螢幕5.79吋，展開後更大螢幕7.6 吋，就像一台小平板。預計6月首波開賣國家包括美國、英國、德國和日本，目前台灣沒有發售計畫。