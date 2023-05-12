大熊與小熊座是希臘神話中幻化為星座的一對母子，春夏之交最適合觀賞。（北市天文館提供／張芷瑜台北傳真）

溫馨母親節將至，春夏之際也迎來大熊、小熊座，以及千萬光年外的「母子星系」，為夜空帶來溫暖氛圍，北市天文館表示，大熊與小熊座在春夏之交最適合觀賞，此外，5月13日到14日期間母子女同行除可免費參觀展示場，觀賞劇場節目也可享優待票。

天文館說，大熊與小熊座是希臘神話中幻化為星座的一對母子，春夏之交最適合觀賞，天黑後在北方天空抬頭可見，而小熊座的尾巴正是有名的北極星，若想認識這兩個星座和它們的故事，可觀賞台北天文館YouTube頻道「認識星空：2023年4月星象」節目。

天文館也說，另個位於大熊座旁獵犬座的「母子星系」又稱M51，距離地球約3100萬光年，是由兩個正開始接觸的星系NGC 5194與NGC 5195構成，這兩個原本獨立的星系，在強大的重力交互作用下已形成連結，在星空中就像母星系伸手牽著旁邊的子星系，不過天文學家預測未來這兩個星系終將碰撞合併。

天文館表示，母子星系是天空中最明亮而美麗的星系之一，在良好的環境下用雙筒望遠鏡就能看見，5月正是觀察它們的最佳時機，幾乎整夜都可看見。

此外，台北天文館表示，為了感謝辛勞的媽媽們，5月13日到14日期間母子女同行除了可免費參觀展示場外，觀賞劇場節目也可享優待票，歡迎媽媽與孩子們一起來天文館歡度母親節，認識美麗的星空。