台北大眾運輸工具很方便，一名網友表示，聽到身邊朋友討論，突然很好奇騎車通勤和搭捷運通勤哪一個比較貴，以自身為例試算，發現騎車通勤沒有想像中便宜，每個月平均要1700元，但是搭捷運通勤，購買月票每個月只要1280元，便宜了420元，引起網友討論。

一名男網友近日Dcard上分享，他目前在台北市工作，每天上下班都是騎機車，近日聽到身邊很多人在討論通勤騎機車比較貴，還是搭捷運比較貴，因此決定來試算一下騎機車上班的費用。

男網友表示，搭捷運通勤，每個月買月票1280元即可，至於機車的費用，他為了把買機車與大小保養的費用算進去，將計算時間拉長為10年，算出平均一個月的費用。購買機車的費用7萬、油錢2.3萬、停車費4.8萬、機油1.9萬、保養費1.75萬、輪胎更換費用3.2萬，平均除下來一個月要1700元。

男網友指出，單看每個月的油錢，騎車通勤的費用當然會比捷運便宜，但是如果把所有養車的花費都算進去，其實很有可能會比較貴，至於時間成本，他認為各有各的好處，騎車雖然比較快，但遇到尖峰時間的車潮，騎起來真得很累，而搭捷運的時間雖然比較長，但通勤可以做其他事。

貼文引起網友熱烈討論，不少人贊同原PO的說法，養車本來就會比較耗錢，只是真的比較方便；但也有人認為他的算法有點偏頗，畢竟買機車的目的，絕對不會只是為了上班而已，而且若住的比較偏遠，也不用擔心有沒有大眾運輸工具可搭。