時序即將進入5月下半月，命理專家小孟老師點名3星座財運大開，屆時將連旺15天，尤其是金牛座不僅能改善財務，投資也能獲利，無論是正財或是偏財都能迎來好運。

▍TOP 3：天秤座－聰明理財，合作增加

5月下半月會有更多的合作機會，也能聰明地處理財務問題，並且有機會好好的分析和理解投資、債務、稅務等方面的情況，在財務上有好的轉變。此外，會更加積極主動地投入工作，追求自己的目標，並展現出較強的決心和毅力，有助於獲得更多機會和認可，提升職業地位和發展空間。

▍TOP 2：牡羊座－談判成功，收入上漲

木星、水星入財帛宮，顯示下半月您能善於理解和運用財務工具，而且有機會透過談判、協商和溝通，在錢財方面獲得更多的機會，例如工資增加、業務上的成功、投資收益的增加等。另外也會更加堅定自己的目標，在工作中展現出強大的領導和決策能力，並且有機會與跨國公司、外國合作夥伴或國際性項目合作，從而開拓新的事業機會和職業發展空間。

▍TOP 1：金牛座－改善財務，投資獲利

木星、水星入本命宮，加上太陽入財帛宮，顯示您會更加注重自己的財務狀況，珍惜和管理自己的財務資源，也能妥善溝通和協商，創造更好的財務合作與決策機會。另外在溝通和人際關係方面表現極佳，能在職場上得到不錯的名聲和社會地位，並且得到更多機會，例如新的工作專案、晉升或加薪等。