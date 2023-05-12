前行政院發言人陳宗彥爆出接受性招待風波後，今年2月17日請辭，發言人由政務委員羅秉成暫代至今。懸缺近3個月，總統府今天發布總統令，特任行政院能源及減碳辦公室副執行長為行政院發言人。

行政院長陳建仁也宣布行政院發言人由林子倫於接任，並將於下周一（5月15日）正式就任。行政院祕書長李孟諺指出，羅秉成過去這一段時間不辭辛勞，身兼政務委員及代理發言人雙職，陳建仁對其戮力協助完成疫後特別條例及特別預算執行等多項重要政策與任務，特別表示感謝之意。

李孟諺表示，林子倫長期任教於國立台灣大學政治學系，深具國家公共政策、國際環境政治、能源與氣候政策等相關專業，更長期協助政府擬定能源與環境政策，去年更擔任《聯合國氣候變化綱要公約》締約國大會COP27台灣官方團團長，率領環保署、外交部等政府部門代表台灣政府與世界各國就減少碳排及各項能源與環境議題進行溝通與談判。

陳建仁期許林子倫繼續發揮所長，特別是在面對極端氣候與國際情勢不斷變動的時局，能協助政府政策穩健推行，共同打造一個溫暖而堅韌的台灣。

行政院新任發言人林子倫簡歷如下：

【學歷】

1.國立台灣大學化學系畢業（1986年9月-1990年6月）

2.美國紐約州立大學雪城大學環境科學與政策碩士（1992年8月-1995年6月）

3. 美國德拉瓦大學都市事務與公共政策博士（1995年8月-2004年8月）

【主要經歷】

1. 國立台灣大學政治學系助理教授（2007年8月-2014年8月)

2.國立台灣大學政治學系副教授（2014年8月一迄今）

3.財團法人環境資源研究發展基金會董事（2006年-2014年）；監察人（2020年-迄今）

4. 國立台灣大學公共治理研究中心研究員（2007年一迄今）

5. 國立台灣大學環境永續政策與法律研究中心委員（2008年一迄今）

6. 台灣科技與社會研究學會理事（2014年-2018年)

7國立台灣大學風險社會興政策研究中心研究員（2014 年-迄今）

8. 中央研究院「未來地球委員會中華民國委員會」委員(2015年一迄今）

9.財團法人國際合作發展基金會（ICDF）諮詢委員（2016年一2018年）

10. 總統府人權諮詢委員會委員（2016年-2020年）

11. 國際氣候發展智庫理事長（2016年-2022年）

12.行政院能源及減碳辦公室副執行長（2016年一迄今）

13. 台灣電力股份有限公司董事（2017年一迄今)

14. 經濟部核能發電後端營運基金管理會委員（一迄今）

15. 行政院開放政府國家行動方案推動小組委員（2020年-2022年）