林依晨與從事潛水器材公司的林于超結婚8年，兩人長期分隔兩地，2021年一度傳出婚變，當時林依晨便發長文駁斥，近日婚變謠言再起，林依晨如2年前文中所說的不會再回應，而其經紀人稍早已經代為否認，其他大陸網友則發現，林依晨在大陸的兩家工作室已經在2018、2021年陸續申請註銷，令人好奇她是否已決定將生活工作版圖留在台灣。

林依晨8年前宣布與林于超結婚，婚後忙備孕的她2021年終於傳出好消息，並於同年10月產下一女，同年林依晨在懷孕期間發文替林于超抱不平，強調：「我不卑微，他也不渣」，她並無外傳所說要天天早起做飯送公公上班，早餐都是婆婆在準備，至於林于超帶嫩模回家的傳聞，林依晨更是高EQ說：「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我了，真是委屈他了」。

林依晨兩家工作室已經陸續撤銷。（圖／翻攝自觀網文娛微博）

對這段婚姻，林依晨表示自己並不委屈，她沒嫁進豪門，但絕對稱得上是好門，公公和丈夫都靠自己努力工作，對她更是像親生女兒疼愛，由於她是家裡唯一的公眾人物，才覺得需要跳出為老公一家說說話，並強調：「就幾大誤區稍微澄清一下，以後不再特別說了喔」。

近日，經紀人為了林依晨婚變傳聞再度留言闢謠，林依晨本人封口沒回應。「觀網文娛」微博則發現，林依晨先前在大陸有兩家工作室，分別是上海林依晨影視工作室（普通合夥）、安吉林依晨影視文化工作室（普通合夥），都由林依晨和周家如共同持股，但在2018、2021年陸續撤銷，先前有人懷疑林依晨此舉是要離開大陸演藝圈，但《三立新聞網》報導，林依晨經紀人解釋，撤銷工作室不會影響工作，有好的戲還時會接，如今隨著婚變傳聞再次被拉出討論，網友紛紛留言：「所以直樹還有沒有機會」、「人家直樹是彎的啦」、「我的天」。